في بطولة الرماية العالمية بالنمسا .. العنزي ينتزع فضية المسدس

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النمسا -وكالات

انتزع الرامي السعودي عطالله العنزي الميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة العالمية للرماية والتي أقيمت في النمسا بمشاركة 12 دولة وهي السعودية وفرنسا وألمانيا والمجر وسويسرا وأستراليا وسنغافورة وهولندا واليابان وإيطاليا والدنمارك والبلد المستضيف النمسا.

وجاء فوز العنزي في مسابقة المسدس بعد ان حل اولاً في الدور قبل النهائي للمسابقة فيما نال زميله سفر الدوسري المركز السابع في هذا الدور.

وشهدت المشاركة السعودية في البطولة العالمية للرماية لأسلحة ضغط الهواء تواجد 6 رماة وهم عطالله العنزي وسفر الدوسري ومحمد المالكي في مسابقة المسدس والرماة عبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي ومسفر العماري في مسابقة البندقية والتي تأتي استعداداً للمشاركة في دورة العاب التضامن الإسلامي الرابعة في أذربيجان منتصف مايو المقبل.