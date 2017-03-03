في بطولة مراكز الأحياء بجدة .. المفاجآت ونمور السامر للأدوار النهائية

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جدة- البلاد

تأهلت فرق نمور السامر والمفاجآت وهلال الشام والتوبي للأدوار النهائية في منافسات الأحياء التاسعة لكرة القدم، والتي تنفذها جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة ضمن مشروع رياضة الحي، وبإشراف من مكتب الهيئة العامةش للرياضة بمحافظة جدة.

وقد تأهل فريق نمور السامر للمرحلة النهائية بعد تصدره لفرق المجموعة الأولى في تصفيات فرق وسط جدة، فيما تصدر فريق التوبي فرق المجموعة الثانية، وفي المجموعة الثالثة تأهل فريق المفاجآت بعد أن حقق المركز الأول في مجموعته، فيما حل فريق هلال الشام ثانيا، وتأهل كأفضل ثان بين فرق المجموعات الثلاث، وفي تصفيات فرق شمال جده تأهل فريق جيل البوادي، وجست فور، ونجوم الشمال للأدوار النهائية بعد تصدرهم لمجموعاتهم، فيما تأهل فريق الجبرتي كأفضل ثان بين المجموعات الثلاث، وتتواصل مباريات تصفيات جنوب جدة، لتحديد المتأهلين منهم للمرحلة النهائية.