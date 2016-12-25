في تحد لواشنطن.. بوتين يأمر بتعزيز قدرات بلاده النووية

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موسكو- وكالات

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعزيز قدرات القوات النووية الاستراتيجية لبلاده، بمنظومة صواريخ تضمن اختراق أية منظومات دفاعية صاروخية في العالم، كتلك التي تنوي واشنطن نشرها شرقي أوروبا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين، ، خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع بالعاصمة موسكو، بحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

وقال الرئيس في تصريحاته “يجب رفع كفاءة القوات الاستراتيجية النووية إلى مستوى جديد نوعيًا، يسمح بمواجهة أي مخاطر عسكرية قد تحدق بروسيا”.

وشدد على أن “الجيش الروسي بات اليوم أقوى من أي معتدٍ محتمل (لم يحدده)”، لكنه حذر من “التراخي”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الرسمية.

وأكد بوتين أن “روسيا نجحت في الحفاظ على قدرات ثلاثيتها النووية (تشمل صواريخ عابرة للقارات تتنشر في البر، وأخرى تحملها طائرات، وغواصات)، على المستوى المناسب”.

ولفت أن هذه الثلاثية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم.

وأضاف أن “نسبة الأسلحة الحديثة في القوات النووية الروسية تقترب من 60%”.