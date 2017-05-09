في تصفيات مونديال2018 .. الأخضر يواجه أستراليا ظهرًا في رمضان

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جدة- البلاد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، عن موعد لقاء الأخضر السعودي، ونظيره الأسترالي؛ وذلك ضمن الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهّلة إلى نهائيات كأس العالم، المقرّر إقامتها في روسيا عام 2018، والمقرر إقامتها الشهر القادم في الثامن من شهر يونيو، والذي يوافق الثالث عشر من شهر رمضان؛ حيث أكد الاتحاد الآسيوي على أن المباراة ستقام في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بتوقيت المملكة العربية السعودية. يذكر أن الأخضر يحتل المركز الثاني، برصيد 16 نقطة، فيما يـأتي منتخب اليابان في صدارة المجموعة بنفس رصيد النقاط، وبفارق الأهداف. بينما المنتخب الأسترالي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة، كما حدد الاتحاد الاسيوي موعد اللقاءين الآخرين بنفس المجموعة، حيث يتقابل تايلاند والإمارات يوم 13 يونيو في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، كما سيتقابل المنتخب الياباني مع نظيره العراقي بنفس اليوم في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، علما أن أنظمة التصفيات للقارة الآسيوية تنص على تأهّل أوّل منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية إلى النهائيات العالمية مباشرة. ويلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في ملحق آسيوي، يخوض الفائز فيه ملحقًا آخر مع صاحب المركز الرابع في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف”