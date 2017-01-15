في ثاني لقاءاته بمونديال اليد .. قبضة الأخضر تواجه روسيا البيضاء بهدف الفوز

روان – وكالات

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة اليد نظيره روسيا البيضاء عند الساعة 10.45 من مساء اليوم الأحد على صالة روان، في ثاني مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا.

ويأمل الأخضر السعودي مواصلة تقديم المستوى المشرف الذي قدمه أمام كرواتيا- أحد أفضل المنتخبات العالمية- والمرشحة للحصول على اللقب، وتحقيق انتصار يقربه من تحقيق هدف المرور للدور الثاني.

المدرب نيناد يتوقع أن يواصل على ذات التشكيل الذي بدأ به مواجهة كرواتيا، ويزج بكل من الحارس مناف آل سعيد، وعبدالعزيز رده، وهشام العبيدي، ومجتبى آل سالم، وعبدالله عباس، وحسن الجنبي، ومهدي آل سالم .

ويقابل المنتخب الوطني لكرة اليد بالمحطة الثانية روسيا البيضاء ضمن مشوار الأخضر في كأس العالم لكرة اليد. وسبق أن التقى المنتخبان في إسبانيا 2013، وانتهى اللقاء لمصلحة روسيا البيضاء 33/15، إبان إشراف المدرب الحالي الكرواتي نيناد على المنتخب الوطني.

ويتفوق الأخضر في عدد المشاركات بالتواجد في 8 بطولات منذ العام ،1997 فيما تشارك روسيا البيضاء للمرة الرابعة في تاريخها، بدءا من ،1995 وحققت المركز التاسع وقتها.