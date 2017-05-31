في ثمن نهائي مونديال كوريا .. شباب الأخضر في امتحان صعب أمام أورجواي

كوريا- وكالات

يواجه شباب الأخضر اليوم نظيره الأوروجوياني، ضمن مباريات ثمن نهائي مونديال الشباب بكوريا الجنوبية. ويدير المباراة، طاقم تحكيم بقيادة الزامبي جاني سيكازوي، ويساعده الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، والجنوب أفريقي زاخيلي سايويلا، والحكم الرابع الجابوني إيريك كاستاني. وقد اختتم المنتخب تدريباته أمس؛ حيث بدأت الحصة التدريبية باجتماع قصير للمدرب سعد الشهري مع اللاعبين، حثهم خلاله على تقديم كل ما لديهم للظفر ببطاقة التأهل للمرحلة المقبلة من المونديال. وعقب الحصة التدريبية، خاض اللاعبون تمارين الإحماء، وقاموا ببعض الجمل التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بالتمرين على ركلات الترجيح. وكان منتخب الشباب، قد تأهل لثمن نهائي المونديال، باعتباره أفضل ثالث، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، فيما تأهل منتخب الأوروجوي باحتلاله صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط .

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