في ختام الجولة 10 لكأس الأمير فيصل.الأهلي يقسو على الوحدة والجيل يتخطى القادسية والشباب يتعثر أمام الفيصلي الرياض- البلاد تعثر فريق الشباب أمام الفيصلي بدوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم بالتعادل بهدف لكل منهما أمس ضمن الجولة العاشرة من المسابقة. وتقدم فريق الأهلي على الوحدة بأربعة أهداف دون رد ، وفاز فريق الجيل على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتغلب الخليج على التعاون بهدف دون رد ، وتعادل أحد مع هجر بدون أهداف. وواصل فريق الهلال مع ختام الجولة صدارته للمسابقة برصيد 22 نقطة ، مقابل 18 نقطة للشباب الثاني ، بفارق الأهداف عن النصر الثالث ، ورابعا الجيل بـ 17 نقطة ، بفارق الأهداف عن القادسية الخامس ، وسادسا الأهلي بنفس الرصيد ، وسابعا الفتح بـ 16 نقطة ، وثامنا أحد 13 نقطة ، بفارق الأهداف عن الاتحاد التاسع ، وفي المركز العاشر الخليج بـ 11 نقطة ، والحادي عشر الفيصلي بـ 10 نقاط، والثاني عشر التعاون بـ 7 نقاط ، بفارق الأهداف عن الوحدة الثالث عشر ، وفي المركز الرابع عشر والأخير فريق هجر بنقطتين.