في ختام الجولة 15 لدوري جميل.. العميد المنتشي يواجه رائد التحدي .. والسكري في نزهة الفرسان

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق فريق الاتحاد بنظيره فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة ، وفي المواجهة الثانية يلتقي فريق التعاون ضيفه فريق الوحدة على ملعب إستاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة .

الاتحاد & الرائد

يستضيف فريق الاتحاد نظيره فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (7.45) مساءً. يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الأول برصيد (31) نقطة، جمعها في ثلاث عشرة مباراة، حقق خلالها عشر انتصارات، وتعادل وحيد وخسارتين، وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين بدر النخلي وعدنان فلاته وجمال باجندوح وخالد السميري وصانع الألعاب المميز كارلوس فالديفيا والمصري محمود كهرباء، وفي الجناح يركز على اللاعب فهد المولد ويعتمد في الهجوم على اللاعب احمد العكاشي ويغيب عن الفريق اللاعب أحمد عسيري بسبب الإيقاف .

وفي الجانب الآخر يدخل فريق الرائد المباراة وهو في المركز السابع برصيد (16) نقطة، جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في خمس مباريات، وخسر سبعا، وتعادل في واحدة، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الرائد على اللاعبين أحمد الحبيب وسعيد المولد وفارس العياف وسلطان الشريف وجليمار وسلطان السوادي، وفي الهجوم على الغيني إسماعيل بانغورا، ويغيب عن الفريق اللاعب جفين البيشي بسبب الإيقاف .

التعاون & الوحدة

يواجه فريق التعاون ضيفه فريق الوحدة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة في مواجهة تنطلق الساعة (6.00) مساءً. يخوض أصحاب الأرض سكري القصيم اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد (15) نقطة، جمعها في ثلاث عشرة مباراة، فاز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث مواجهات، وخسر ست مباريات، ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو وطلال العبسي وساندرو مانويل وأحمد الزين والسوري جهاد الحسين ونايف موسى، ويركز في الهجوم على اللاعب المغربي منير الحمداوي .

وفي الجانب الآخر يدخل فريق فرسان مكة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد (10) نقاط، حصدها في ثلاث عشرة مواجهة، فاز في ثلاث مباريات، وخسر تسع مباريات، وتعادل وحيد، وسيعتمد مدرب الفريق الجديد المصري عادل عبدالرحمن على اللاعبين كامل الموسى وعامر هارون وأدلوفو ليما وعبدالإله المالكي ويوديس، وفي الهجوم على مختار فلاته، ويغيب عن الفريق اللاعب منصور النجار للإيقاف .