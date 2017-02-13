في ختام الجولة 18 لدوري جميل .. الرائد يوقف صحوة الباطن ببانجورا

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بريدة- البلاد

قاد المحترف الغيني إسماعيل بانجورا، نجم الرائد، فريقه أمس، لاقتناص فوز مستحق 2-1 من ضيفه الباطن، في ختام المرحلة الثامنة عشرة لبطولة دوري جميل لكرة القدم .

وارتقى الرائد بهذا الفوز إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام الباطن، صاحب المركز العاشر.

وتقمص بانجورا دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدفي الرائد في الدقيقتين 13 و38، فيما سجل جوناثان بينتس هدف الباطن الوحيد في الدقيقة قبل الأخيرة.

ووضع الرائد بهذا الفوز حدًا لانتصارات الباطن في المسابقة، التي استمرت خلال المرحلتين الماضيتين، علما بأن هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.