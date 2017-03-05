في ختام الجولة 20 لدوري جميل .. العميد والزعيم.. كلاسيكو كامل الدسم

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تقديم – أحمد الياس

تختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين، بإقامة قمة الجولة، وكلاسيكو الشرق الأوسط، الذي يجمع فريق الاتحاد بمنافسه فريق الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة )، بمحافظة جدة في لقاء ينتظر أن يحضره (٦٠) ألف متفرج،

وتنطلق صافرته الساعة (٨.٣٠) مساءً. يدخل العميد المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد (41) نقطة – رغم خصم ثلاث نقاط منه، بقرار من الفيفا- جمعها الفريق في تسع عشرة مباراة، حقق خلالها أربعة عشر انتصارًا، وتعادلين، وثلاث خسائر،

وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد في الدفاع والوسط على اللاعبين أحمد عسيري، وبدر النخلي، وعوض خريص، وعدنان فلاتة، ومحمد قاسم، وخالد السميري، وفهد الأنصاري، وكارلوس فالديفيا، ويركز على اللاعب فهد المولد في الغزو من الأطراف، وفي الهجوم على اللاعبين كهربا، وأحمد العكايشي.

وفي الطرف الآخر يخوض الزعيم اللقاء، وهو متصدر في المركز الأول برصيد (47) نقطة، جمعها في تسع عشرة مباراة، فاز في خمس عشرة مواجهة، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراتين،

ويعتمد مدرب الهلال دياز في الدفاع والوسط على اللاعبين أسامه هوساوي، وياسر الشهراني، واللاعب نيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على ليو بوناتيني، وعمر خربين، ونواف العابد، وسيكون الشلهوب ورقة رابحة للمدرب .