في ختام الجولة18 لدوري الأولى.. الجيل يستضيف الفيحاء في صراع الثلاث نقاط
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الدمام-حمودالزهراني
يستضيف فريق الجيل فريق الفيحاء عصر اليوم الأحد، في اللقاء الذي يقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في ختام مواجهات الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى، الذي انطلقت مبارياته أمس الأول، ويعتبر لقاء اليوم مهما للفريقين. ثلاث نقاط سيكون الصراع والسباق مثيرا عليها. أصحاب الأرض فريق الجيل يسعى إلى تعويض التعادل الأخير الذي حققه مع أحد 1-1، فيما يسعى فريق الفيحاء إلى تعزيز انتصاره الماضي بثلاثية على الشعلة، وهو الأمر الذي سيجعل اللقاء قويا ونديا بين الفريقين.
الوسوم:صراع الثلاث نقاط
التصنيف: الرياضة
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