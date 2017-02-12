في ختام الجولة18 لدوري جميل .. الرائد يصطدم بعنفوان الباطن

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تقديم – أحمد إلياس

يواجه فريق الرائد نظيره ومنافسه فريق الباطن مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة عشرة لدوري جميل للمحترفين، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة، في مواجهة تنطلق الساعة (6.35) مساءً،

و يدخل فريق الرائد المباراة، وهو في المركز العاشر برصيد (19) نقطة، جمعها في سبع عشرة مباراة، فاز في ست مباريات، وخسر عشر مواجهات، وتعادل في واحدة، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفريق الرائد على اللاعبين أدريانو ألفيس وحسن الشويش ومحمد العمري في الدفاع، واللاعبين فارس العياف وسلطان الشريف وجليمار وأحمد الحبيب وسلطان السوادي في الوسط، واللاعب الغيني إسماعيل بانغورا في الهجوم .

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الباطن اللقاء، وهو في المركز التاسع برصيد (19) نقطة، جمعها في سبع عشرة مباراة، فاز في خمس مباريات، وخسر ثماني مواجهات، وتعادل في أربع مباريات،

ويعتمد المدرب الوطني خالد القروني، المدير الفني للباطن في الدفاع والوسط على اللاعبين سلطان غنيمان ووليام ألفيس وخالد الزيلعي ومعن خضري وجدعان الشمري ومشاري العنزي وفيصل عيادة الظفيري، وفي الهجوم على اللاعب المميز والخطير سهو المطيري، ويغيب عن الفريق اللاعب وليد حزام؛ بسبب الإيقاف.