في ختام دوري الأولى … من يرافق الفيحاء إلى جميل.. أحد الأقرب.. وسباق على الملحق بين النهضة ونجران.. والهبوط يهدد 6 فرق

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الدمام-حمودالزهراني

يسدل مساء اليوم الجمعة، الستار على ختام دوري الأولى في الجولة الثلاثين، من خلال سبع مواجهات ستقام في وقت واحد، وسيتضح من خلال نتائجها الفريق الذي سيرافق الفيحاء إلى دوري جميل، وحسم الصدارة، وإن كان فريق أحد الأقرب، وسيكون السباق بين النهضة ونجران على بطاقة الملحق، فيما سيكون التنافس على الهروب من الهبوط، بين 6 فرق، هي: الوطني، والجيل، والحزم، والعدالة، والنجوم، والطائي. يعني أن جميع المباريات مهمة للجميع، والثلاث نقاط تعني الشيء الكثير لكل فريق.

الجيل x النجوم

على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، تقام مواجهة مهمة، سيكون فيها الصراع على الثلاث نقاط؛ من أجل الهروب من شبح الهبوط، الجيل في المركز 11 برصيد 36 نقطة، والنجوم في المركز 14 برصيد 34 نقطة.

أحد x الطائي

على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، يسعى فريق أحد لتأكيد حضوره، وصعوده إلى دوري جميل، فيما يسعى الطائي لتأكيد الأمان. رصيد أحد 47 نقطة في المركز الثاني، والطائي في المركز العاشر برصيد 36نقطة.

نجران x هجر

على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، يسعى فريق نجران للوصول إلى الملحق، في حال تعثر النهضة المنافس له، عندما يواجه فريق هجر، في مواجهة تهم نجران صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة.

الحزم x ضمك

على ملعب نادي الحزم، يستضيف فريق الحزم فريق ضمك، في مواجهة، يسعى من خلالها فريق الحزم للفوز بالثلاث نقاط؛ من أجل الهروب، وتأمين موقعه في دوري الدرجة الأولى، فيما يلعب ضمك للتقدم خطوة للأمام. رصيد الحزم35 نقطة في المركز الثالث عشر.

العروبة x القيصومة

على ملعب نادي العروبة، يستضيف فريق العروبة فريق القيصومة، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان، إلى تحسين مواقعهما في سلم الترتيب، بعدما أمن كل فريق مركزه في الدوري.

النهضة x العدالة

على ملعب نادي النهضة، يستضيف فريق النهضة فريق العدالة في ديربي شرقاوي، وفي مواجهة الثلاث نقاط فيها تعني الكثير لكل فريق. يسعى فريق النهضة للفوز، ولاغير الفوز لضمان مباراة الملحق، في المقابل يسعى فريق العدالة للهروب من شبح الهبوط. رصيد النهضة 44 نقطة في المركز الثالث، ورصيد العدالة 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وج x الفيحاء

على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، يلتقي فريق وج صاحب المركز الأخير برصيد 29 نقطة، بضيفه فريق الفيحاء صاحب الصدارة برصيد 49 نقطة، في مواجهة تهم الضيوف، فريق الفيحاء لتأكيد الصدارة، وحسم لقب دوري الأولى، بعدما ضمن الصعود إلى جميل، والمباراة لوج ،لاتقدم، ولاتؤخر، بعدما تأكد هبوط الفريق للدرجة الثانية رسمياً.

الوطني×الشعلة

على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية، يلتقي فريق الوطني، وفريق الشعلة في مواجهة، يسعى من خلالها فريق الوطني للهروب من شبح الهبوط لدوري الثانية، حيث يمتلك الفريق 34نقطة، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر ماقبل الأخير، والثلاث نقاط تعني الشيء الكثير للفريق، الذي سيلعب بمساندة عاملي الأرض والجمهور، فيما يسعى الضيف فريق الشعلة، لتحسين مركزه، والتقدم خطوة للأمام. يمتلك الفريق 41 نقطة في المركز الخامس.