في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.. الملكي في مهمة التأهل… والزعيم يريدها صدارة

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم منافسات دور المجموعات الآسيوي، بإقامة الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، بمباريات المجموعتين الثالثة والرابعة لاستكمال مشوار جولات دور المجموعات؛ حيث يلتقي في المجموعة الثالثة، فريق الأهلي خصمه فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في الدوحة، ويلتقي فريق العين الإماراتي منافسه فريق بونيودكور الأوزبكي، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين.

ولحساب المجموعة الآسيوية الرابعة، يستضيف فريق الريان القطري نظيره فريق الهلال على ملعب نادي الريان بالدوحة، ويواجه فريق بیروزي الإيراني خصمه فريق الوحدة الإماراتي على ملعب استاد أزادي بطهران.

الأهلي & ذوب آهن أصفهان الإيراني

يلتقي فريق الأهلي خصمه فريق ذوب آهن أصفهان، على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في الدوحة، وستنطلق المباراة الساعة (6.40) مساءً، ويسعى الأهلي لخطف بطاقة التأهل، ويلعب بفرصتي الفوز أو التعادل، حيث يمتلك (8) نقاط، جمعها في خمس مباريات. فاز في مباراتين، وتعادل في مثلها، وخسر واحدة،

ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل ومحمد عبدالشافي وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، والعراقي سعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم سيعتمد على اللاعب مهند عسيري، وربما عمر السومة.

وفي الطرف الآخر، ينبغي على ذوب آهن الفوز؛ من أجل ضمان تأهله لدور الستة عشر. يحتل ذوب آهن أصفهان الإيراني المركز الثاني برصيد (7) نقاط، جمعها في خمس مباريات. فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر في مباراتين، وسيعتمد سيد مجتنبى حسيني مدرب ذوب هان على اللاعبين علي حمام، وإحسان بهلوان، ومهران درخسان مهرو، ورضا شكاري، واللبناني ربيع عطايا، والمهاجم الهندوراسي الخطير جيري بينغستون .

العين & بونيودكور الأوزبكي

يستضيف فريق العين الإماراتي منافسه فريق بونيودكور الأوزبكي على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، في مواجهة تنطلق الساعة (6.40) بتوقيت المملكة. يدخل العين المباراة، وهو في المركز الأول برصيد (٩) نقاط، جمعها من خمس مباريات. فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات، ويعتمد زوران ماميتش مدرب الإيفواري يانيك بولي.

وفي الجانب الآخر يدخل فريق بونيودكور المباراة، وهو في المركز الأخير في المجموعة برصيد (٣) نقاط، جمعها من خمس مباريات. فاز في واحدة، وخسر أربع مباريات،

ويمتلك بونيودكور لاعبين أصحاب إمكانيات بدنية وجسمانية عالية، وسيعتمد سيرجي ليوشان مدرب الفريق الأوزبكي على اللاعبين أكرم كوميلوف، وإيرغاش إسماعيلوف، وروستامجون أشورماتوف، في الدفاع، و دوستونبيك خامداموف و ساردوربيك أزيموف و سردور، ونجم خط الوسط إلدور شومورودوف و باخودير نسيموف في الهجوم .

الريان القطري & الهلال

يستضيف فريق الريان القطري نظيره فريق الهلال، على ملعب نادي الريان بالدوحة، في مباراة تنطلق الساعة (6.25) مساءً. يدخل فريق الريان اللقاء، وهو في المركز الثاني برصيد (7) نقاط، جمعها في خمس مباريات.

فاز في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين، ويعتمد الدينماركي مايكل لاودروب مدرب فريق الريان على اللاعبين موسى هارون، ومحمد علاء الدين، ووغوانزوا فييرا، والكوري الجنوبي كو مينغ جي، وردريغو تباتا، وفابيو سيزار، وسبيستيان سوريا، وعبدالرحمن الحرازي.

وفي الطرف الآخر، يخوض الزعيم المباراة، وهو في المركز الأول برصيد (٩) نقاط، جمعها في خمس مباريات. فاز في مباراتين، وتعادل في ثلاث مواجهات، ويعتمد مدرب الهلال ديازفي الدفاع، والوسط على اللاعبين أسامه هوساوي، وعبدالله الحافظ، واللاعب نيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على عمر خربين.

بیروزي الإيراني & الوحدة الإماراتي

يواجه فريق بیروزي الإيراني خصمه فريق الوحدة الإماراتي على ملعب استاد أزادي بطهران، وستنطلق المباراة الساعة (6.25) مساءً. يدخل فريق بیروزي الإيراني المباراة، وهو في المركز الثالث بالمجموعة برصيد (٦) نقاط، جمعها في خمس مباريات، فاز في واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر واحدة،

وسيعتمد الكرواتي برانو إیوانوفیتش مدرب بيروزي على اللاعبين أصحاب الخبرة مثل: أميد عاليشاه، ورامين رضائيان، ووحيد حيدرة في الدفاع، وميلاد كمنداني، وكمال الدين كاميابيناي، وحمید رضا أصغري، ورضا رملاجعب، ورضا نوروزي، ومحمد مسلماني.

وفي الطرف المقابل، يلعب فريق الوحدة اللقاء، وهو في المركز الأخير برصيد (٤) نقاط ، جمعها في خمس مباريات. فاز في واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاث مواجهات، ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني له في المجموعة،

ويعتمد خافيير أجيري مدرب الوحدة على اللاعبين أحمد راشد، وحمدان الكمالي، ومحمد المنهالي، وسالم الشرجي، وزايد الشحي، وخولخي فالديفيا، و بالازس دزسودزساك، وسبيستيان تيجالي .