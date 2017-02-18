في ختام منافسات الجولة 19 بدوري جميل .. العميد بشعار الفوز يلاقي الليث.. والقادسية والباطن يبحثان عن الأمان

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري جميل للمحترفين بإقامة مباراتين وتجمع المباراة الأولى فريق الشباب نظيره فريق الاتحاد على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، بينما يواجه فريق القادسية بضيفه فريق الباطن على ملعب إستاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة .

الشباب × الاتحاد

يستضيف فريق الشباب نظيره فريق الاتحاد على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (8.25) مساءً ويلعب فريق الشباب المباراة وهو في المركز الخامس برصيد (26) نقطة جمعها في ثمانية عشر مباراة فاز في ستة مواجهات وتعادل في ثمانية مباريات وخسر أربعة مباريات ويعتمد مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر على اللاعبين الجزائري جمال بالعمري وحسن معاذ وعبدالله الاسطا وسعود كريري وعبدالمجيد الصليهم ويبقى المهاجم الجزائري بن يطو .

وفي الطرف الآخر يدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في المركز الرابع برصيد (38) نقطة بعد أن خُصم منه ثلاث نقاط بقرار من الفيفا وجمعها الفريق في ثمانية عشر مباراة حقق خلالها ثلاثة عشر انتصار وتعادلين وثلاث مواجهات خسائر وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري وبدر النحلي وعوض خريص وعدنان فلاته ومحمد قاسم وخالد السميري والكويتي فهد الانصاري وكارلوس فالديفيا ويركز على اللاعب فهد المولد في الغزو من الاطراف وفي الهجوم اللاعب التونسي احمد العكايشي .

القادسية × الباطن

يلتقي فريق القادسية بضيفه فريق الباطن على ملعب إستاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في مواجهة تنطلق الساعة (6.15) مساءً ويلعب فريق القادسية المباراة وهو في المركز التاسع برصيد (20) نقطة جمعها في ثمانية عشر مواجهة فاز أربع مباريات وتعادل في ثماني مباريات وخسر ست مباريات ويعتمد مدرب فريق القادسية البرازيلي انجوس دفاعياً على عبدالرحمن العبيد ومحمد خبراني وعبدالمحسن فلاته وفي الوسط على اللاعب ألتون جوزيه مهندس الوسط القدساوي وصانع ألعابه وحسن العمري ونايف هزازي والكويتي أحمد الظفيري وباترك إيزا وأحمد كرنشي وفي الهجوم على بيسمارك فبريرا ويغيب عن الفريق اللاعب حسن جعفري للإيقاف .

وفي الطرف الاخر يدخل فريق الباطن اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد (19) نقطة جمعها في ثمانية عشر مباراة فاز في خمسة مباريات وخسر تسعة مواجهات وتعادل في اربعة مباريات ويعتمد المدرب الوطني خالد القروني المدير الفني للباطن على اللاعبين سلطان غنيمان ووليام ألفيس وخالد الزيلعي ومعن خضري ووليد حزام وجدعان الشمري ومشاري العنزي وفيصل عيادة الظفيري وفي الهجوم اللاعب المميز والخطير سهو المطيري