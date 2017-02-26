في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الأولى.. الأبطال السعوديون يحصدون27 ميدالية

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الرياض- البلاد

وصلت بعثة المنتخبات السعودية للأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرياض أمس الأول، عقب انتهاء مشاركتهم في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الأولى، التي أقيمت في مدينة خورفكان الإماراتية، وحقق خلالها الأخضر المركز الثالث من بين 12 دولة، بحصوله على 27 ميدالية “14 ذهبا، و5 فضيات، و8 برونزيات”.

ورافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أبناءه اللاعبين، في رحلة عودتهم إلى الرياض ، معرباً لهم عن تهنئته بتحقيق هذه النتائج ، مشيداً بما قدموه من مستويات في هذه المشاركة ، مؤكدا ثقته الدائمة في تحقيق مزيد من النجاحات في المشاركات المقبلة. يذكر أن البعثة قد ضمت 39 لاعباً مثلوا 5 منتخبات هي: ألعاب القوى “جميع الإعاقات “، وكرة سلة “الكراسي المتحركة، وكرة الهدف” للمكفوفين، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، للإعاقة الحركية، ورأس الوفد أمين اللجنة محمد الخريجي ونائبه عبدالإله المقرن، فيما حضر الاستقبال رئيس اللجنة البارالمبية السعودية أحمد المقيرن ومنسوبو اللجنة.