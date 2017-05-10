في دورة التضامن الإسلامي الرابعة بباكو .. قبضة الأخضر تطيح بالجزائر

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باكو- وكالات

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد أول فوز للمنتخبات السعودية، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو، عقب تغلبه على نظيره الجزائري ضمن منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كرة اليد بنتيجة 26-13، في اللقاء الذي جمعهما على صالة “Sarhadchi Arena” .

وشهدت المباراة تألقاً سعودياً؛ حيث وسع لاعبو الأخضر الفارق عند الدقيقة 10 لـ 5 أهداف لتصل النتيجة 6-1، وسط تألق كل من حسين المحسن، وحسن الجنبي، ومن خلفهم محمد السالم، حتى انتهى الشوط الأول7/13 للمنتخب السعودي .

وفي الحصة الثانية واصل لاعبو الأخضر المستوى الرائع، وزج المدير الفني الكرواتي نيناد ببعض الوجوه الجديدة، مثل عبدالعزيز ردة الذي قدم عطاءً ملموسا، بجانب زميله فهد الفرحان، فيما لم يشارك مهدي السالم في اللقاء، واكتفى بالتواجد على دكة الاحتياط، حتى أنهى المنتخب اللقاء 13/26 محققا أول نقطتين في المجموعة.