في دوري أبطال آسيا .. الأهلي يأمل في غسل جراحه المحلية عبر بونيودكور الأوزبكي

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م، وتبدأ المجموعتان الثالثة والرابعة، في استكمال مشوار الجولة الأولى التي بدأت أمس؛ حيث يلتقي فريق الأهلي منافسه فريق بونيودكور الأوزبكي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، ضمن الجموعة الآسيوية الثالثة، بينما يواجه فريق الهلال منافسه فريق بیروزي الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

الأهلي & بونيودكور الأوزبكي

يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق بونيودكور الأوزبكي، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بمحافظة جدة، وسينطلق اللقاء الساعة (8.15) مساءً، ويسعى الأهلي للعودة للانتصارات وروح الفريق بعد سلسلة من الاخفاقات الأخيرة بالدوري المحلي،

ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل، وسعيد الربيعي، ومنصور الحربي، وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، والعراقي سعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر، واليوناني فيتفا في خط الوسط، وفي الهجوم يعتمد على اللاعب عمر السومه. وفي الطرف الآخر يلعب فريق بونيودكور الأوزبكي، وهو صاحب الإمكانيات البدنية والجسمانية العالية،

ويسعى لاستغلالها اليوم، وقد تأهل بونيودكور إلى دور المجموعات الحالي، بعد أن انتصر في الدوحة على فريق الجيش القطري في الملحق الآسيوي بركلات الترجيح، ويعتمد سيرجي ليوشان مدرب الفريق الأوزبكي على اللاعبين أكرم كوميلوف، وإيرغاش إسماعيلوف، و روستامجون أشورماتوف في الدفاع، و دوستونبيك خامداموف، وساردوربيك أزيموف، وسردور، ونجم خط الوسط إلدور شومورودوف، وباخودير نسيموف في الهجوم .

وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة الثالثة يلتقي العين الإماراتي نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني على ملعب الشيخ هزاع بن زايد بنادي العين، في مواجهة تنطلق الساعة (6.15) بتوقيت المملكة .

بيروزي الإيراني & الهلال

يواجه فريق الهلال نظيره فريق بیروزي الإيراني على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وستنطلق المباراة الساعة (6.00) مساءً، ويعتمد مدرب الهلال دياز في الدفاع والوسط على اللاعبين أسامه هوساوي، وياسر الشهراني، واللاعب نيكولا ميليسي، وسلمان الفرج، وكارلوس إدواردو، وفي الهجوم على ليو يوناتيني، وعمر خربين، ولم تتحدد بعد مشاركة الثنائي عبدالله الحافظ، ونواف العابد؛ بسبب الإصابة .

وفي الجانب الآخر، يدخل فريق بیروزي الإيراني- وهو الفريق العريق الشهير، صاحب الإنجازات الكبيرة، والجماهيرية الشعبية في طهران- المباراة ، واضعا نصب عينيه أهمية الظفر بنقاطها الثلاث ؛ لتكون دافعا قويا له في مستهل المنافسة، وسيعتمد الكرواتي برانکو إیونکوفیتش مدرب بيروزي على اللاعبين أصحاب الخبرة ، مثل أميد عاليشاه، و رامين رضائيان، ووحيد حيدرة في الدفاع، وميلاد كمنداني، وكمال الدين كاميابيناي، وحمید رضا أصغري، ورضا کرملاجعب، ورضا نوروزي، والهندوراسي جيري بينغستون .

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة الرابعة، يستضيف فريق الريان القطري منافسه فريق الوحدة الإماراتي على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة، في مواجهة تنطلق الساعة (6.15) بتوقيت المملكة .