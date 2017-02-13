في دوري أبطال آسيا.. الفتح يواجه استقلال خوزستان الإيراني في قطر

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الدمام-حمودالزهراني

اختارت إدارة نادي الفتح استاد حمد بن سحيم بنادي قطر في العاصمة القطرية “الدوحة”، ليكون مسرحاً لمواجهة الفتح مع استقلال خوزستان الإيراني، التي ستقام في الخامس والعشرين من شهر أبريل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا كأرض محايدة من جانب الفتح.

واستاد سحيم بن حمد أو استاد نادي قطر، يقع في منطقة الدفنة في العاصمة القطرية الدوحة، ويحتوي على ملعب رئيسي وملحقاته ومضمار لألعاب القوى، بالإضافة إلى ثلاثة ملاعب تدريب أخرى، أحدها يتضمن مضمارا وغرفا للتبديل وصالة رياضية، ويوجد بالملعب شاشة إلكترونية ذات مواصفات عالمية، واستقبل استاد قطر في مايو 2004 بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، كما شهد استاد قطر افتتاح دورة ألعاب غرب آسيا وبطولة السوبر العالمية، وعدداً من مباريات كأس آسيا 2011م، وتتسع مدرجات الاستاد الرئيسي لـ 15 ألف متفرج.