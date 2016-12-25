في دوري الأولى .. العروبة يهزم القيصومة والفيحاء يتخطى وج وتعادل ضمك والحزم

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أقيمت أمس أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث كسب العدالة نظيره النهضة بهدفين دون مقابل ، والقيصومة يخسر من العروبة بهدف وحيد ، والفيحاء يتغلب على وج بثلاثية نظيفة، وضمك والحزم يتعادلان بهدف لكل منهما.

وبهذه النتائج رفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الثاني، والنهضة ثالثاً ب 26 نقطة ، والفيحاء بالمركز الرابع ب 23 نقطة ، والحزم سابعاً، وضمك في المركز الثامن، و العدالة بالمركز العاشر ، والقيصومة الحادي عشر، ووج الثاني عشر.