في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.. العالمي يخشى طموح النهضة

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تقديم – أحمد إلياس

يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلًا على منافسه فريق النهضة، وذلك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة تنطلق صافرتها الساعة (7.55) مساءً، وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسعى فريق النهضة لإحداث مفاجأة كبرى بإخراج النصر، والوصول للدور المقبل من البطولة الغالية، وكان النهضة قد تجاوز فريق نجران بالدور (32) من المسابقة بهدف نظيف، وسيعتمد يوسف الغدير مدرب فريق النهضة على اللاعبين تركي السفياني، وخالد المغربي، وجابر الزيادي، وعايض السهيمي، ومحمد السبيعي، ومشاري الجريبي، والمهاجم الخطير فهد المالكي .

وفي الطرف الثاني يخوض فريق النصر المواجهة، وهو وصيف لبطولة النسخة الثانية، ويعمل على تحقيق البطولة، ووصل لهذا الدور بعد تخطيه فريق الفيحاء برباعية نظيفة، ويعتمد مدرب الفريق النصراوي الفرنسي باتريس كارتيرون على اللاعبين برونو أفيني، وعمر هوساوي، وخالد الغامدي، وإبراهيم غالب، واللاعب سامي النجعي، وعبدالرحمن الدوسري، ويحيى الشهري، وفي الهجوم على محمد السهلاوي، ويغيب عن الفريق اللاعبون أحمد الفريدي، وشايع شراحيلي؛ بداعي الإصابة .