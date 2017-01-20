في دور 32 بكأس خادم الحرمين .. وج يحقق المفاجأة ويقصي الشباب .. والنهضة يتجاوز نجران بصعوبة .. وهجر يتفوق على العروبة

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جدة ـ البلاد

سجل فريق وج مفاجأة من العيار الثقيل بعد تغلبه على الشباب بهدف نظيف وتأهله إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في لقاء الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف .

جاء هدف وج عن طريق محترفه بيتر ويسر فوينيا في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء كما شهدت المباراة إهدار الفريقين لركلتي جزاء ليتأهل وج بهذا الفوز لملاقاة هجر في دور ثمن النهائي من المسابقة .

وفي اللقاء الثاني تأهل فريق هجر لذات الدور بعد تغلبه على العروبة بهدفين لهدف في لقاء الفريقين على ملعب الامير عبدالله بن جلوي بالأحساء .

بدأ هجر بهدف مبكراً عنطريق جاسم الحمدان في الدقيقة الاولى ، ليضيف اسامة الخلف الهدف الثاني في الدقيقة 46 ، فيما احرز هدف العروبة عايض الجوني في الدقيقة 75 .

أما ثالث اللقاءات فقد حقق فريق النهضة فوزاً صعباً على نظيره نجران بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وسجل هدف النهضة لاعبه فهد المالكي بالدقيقة 92 من المباراة لتنتهى المباراة بتأهل الفريق إلى دور الـ 16 .