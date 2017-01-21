في دور32 لكأس خادم الحرمين الشريفين .. الأهلي ينجو من لهيب الشعلة والطائي يكرم العميد والقادسية يقسو على الصفا والفيصلي والسكري يهزمان الجيل والنجوم بصعوبة

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جدة- البلاد

ودع فريق الاتحاد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الخسارة على يد الطائي بهدفين مقابل هدف بالدور الـ 32 من البطولة.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحتكم الطرفان إلى الوقت الإضافي، والتي حسمها الطائي لصالحه بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة أخرى فاز الفيصلي على الجيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل إلى الدور الـ 16 من البطولة.

وتأهل فريق القادسية إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الصفا بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، ضمن دور الـ32 من المسابقة.

سجل للقادسية محترفه باتريك ثلاثة أهداف بالدقائق 20 و 47 و 87، ولاعبه مازن أبو شرارة بالدقيقة 92 ، ليتأهل الفريق لمواجهة الفائز من مباراة الأهلي والشعلة .

وفي نفس الدور صعد فريق التعاون إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره النجوم بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من المباراة، التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن دور الـ32 من المسابقة .

سجل هدف التعاون لاعبه ريكاردو ماتشادو في الدقيقة 92 ، ليتأهل فريقه لمواجهة الفائز من مباراة الرائد والجبلين.وفي آخر مباريات أمس انتزع الأهلي، بطاقة التأهل لثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين؛ إثر تغلبه على الشعلة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما في دور الـ32 من البطولة.

تقدم سلمان المؤشر للأهلي، في الدقيقة (15)، ثم تعادل سعد الدوسري للشعلة في الدقيقة 5، قبل أن يسجل حسين المقهوي، هدفًا قاتلاً في الدقيقة (90+5) ليقود الأهلي إلى ثمن النهائي. ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي في ثمن النهائي مع القادسية، الذي كان قد تأهل بعد تغلبه على الصفا 4-0.