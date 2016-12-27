في ديربي تكسير الرؤوس .. لمن ترقص العروس..للعميد أم لقلعة الكؤوس

اعداد: أحمد ألياس ، عبدالعزيز عركوك متابعة : محمود سامي – إشراف: علي معيض

توقف الجماهير الرياضية السعودية والخليجية ساعتها اليوم عند الساعة (7.50) مساءً، لمشاهدة ديربي جدة العريق والقديم بين فريقي الاتحاد وغريمة اللدود الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، ضمن نصف نهائي كأس سمو ولي العهد الأمين،

في مواجهة كؤوس وتكسير رؤوس بين الغريمين، ويشهد ديربي الغربية تنافسا شرسا وكبيرا منذ سبعة عقود، ويدخل فريق الاتحاد المباراة وهو في وضع فني جيد، قياساً بالأداء الفني الذي يقدمه لاعبوه في الموسم الجاري،

ووصل الاتحاد لدور نصف النهائي بعد تجاوزه فريق القادسية في دور الستة عشر بركلات الترجيح ، ثم فريق فريق الباطن بالدور ربع النهائي، وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين بدر النخلي وأحمد عسيري وعدنان فلاته وجمال باجندوح وخالد السميري وصانع الألعاب المميز كارلوس فالديفيا والمصري محمود كهربا،

وفي الجناح يركز على اللاعب فهد المولد، ويعتمد في الهجوم على اللاعب أحمد العكايشي .

وفي الطرف الآخر يدخل الملكي المواجهة وسط مخاوف من أنصاره إثر تذبذب مستوياته من مباراة لأخرى، وعدم اللعب برتم واحد في المباريات الماضية، رغم انتصاره الكبير في المواجهة الأخيرة له بالدوري على الاتفاق.

وصل الأهلي لدور النصف نهائي من المسابقة بعد أن تجاوز الفيصلي في دور الستة عشر، ثم سحق هجر في دور ربع النهائي بسداسية،

ويعتمد جروس مدرب فريق الأهلي على قائد الفريق تيسير الجاسم وسلمان المؤشر واللاعب عبدالفتاح واليوناني فيتفا، وفي الهجوم يعتمد على الهداف عمر السومه، ويغيب عن الفريق اللاعب حسين المقهوي للإيقاف .