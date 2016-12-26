في ديربي يستضيفه درة الملاعب .. الزعيم والعالمي في صراع القوى المتكافئة

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تقديم – أحمد إلياس

تتجه أنظار الجماهير السعودية والعربية اليوم صوب ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، حيث سيكون الديربي العاصمي الكبير الذي يجمع فريق الهلال بمنافسه التقليدي فريق النصر ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس سمو ولي العهد الأمين.

مدرب الهلال دياز يعتمد على طريقة(١/٥/٤) مع تحريك ظهيري الجنب ومساندة الهجوم والضغط على المنافس في ملعب والاستحواذ على الكرة في وسط الملعب،

ويتميز الهلال بلعب الكرات الطولية من الدفاع للهجوم، ويركز على اللاعبين الأرجواني نيكولاس ميليسي وليوناردور وسالم الدوسري وسلمان الفرج ويغيب عن الفريق اللاعبان نواف العابد للإصابة وإدوارد للإيقاف .

وفي الجانب الآخر يدخل فريق النصر المباراة وهو في حاجة ماسة لتسجيل نصر على منافسه التقليدي في مواجهة الكؤوس،

ويعتمد الكرواتي زوران مدرب النصر على أسلوب اللعب بطريقة ٤/٥/١ والتركيز في الغزو عن طريق الأطراف وذلك عن طريق ظهيري الجنب وتفعيل الجناحين لدعم الهجوم خاصة عن طريق فيكتور أيالا وتوميتشاك،

ويعتمد الوسط النصراوي على اللاعبين شايع شراحيلي ويحيى الشهري، ولم تتحدد مشاركة اللاعب محمد السهلاوي، وسيكون الراهب بديلاً عنه في حال عدم مشاركته .