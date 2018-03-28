في رسالة لمجلس الأمن.. المملكة تطالب بمحاسبة إيران لتزويدها الحوثي بالصواريخ

جدة ــ واس

وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وطالبت المملكة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

وتأتي الرسالة قبل ساعات من لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الأمين العام أنطونيو غوتيريس.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد عرض خلال مؤتمر صحافي أمس الأول ، أدلة حول تهريب إيران صواريخ لميليشيات الحوثي.

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي: إن اليمن عانى من تدخلات إيران ودعمها لميليشيات الحوثي الإنقلابية، معتبراً أن امتلاك ميليشيات الحوثي الإرهابية لصواريخ باليستية تطور خطير.

واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي 7 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون، الأحد، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وعرض المتحدث صاروخاً إيرانياً هربته طهران إلى الميليشيات الإنقلابية، وتم ضبطه في اليمن، وظهرت عليه كتابة بالفارسية. وأوضح أن التحالف تمكن من ضبط شحنة صواريخ إيرانية في اليمن من نوع “صياد” وحال دون إطلاقها.

ودعا المالكي مجلس الأمن لمحاسبة إيران على خرقها القانون الدولي. وأشار المتحدث بيده إلى صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الرياض، وقال إنه “إيراني من نوع:”قيام”.

واعتبر المالكي أن العالم يواجه خطر دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية والجريمة المنظمة بالصواريخ الباليستية.