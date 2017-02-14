في سعيها لاستعادة ثقلها الآسيوي .. “ارامكو” توقع عقداً مع شركة صينية

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جدة ــ البلاد

قال مصدران مطلعان ، إن شركة “ارامكو” وقعت عقدا مع شركة “نورث هواجين” للصناعات الكيماوية الصينية لتوريد الخام في 2017.

ويأتي العقد وهو الأول بين ارامكو وهواجين، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة استعادة مكانتها كأكبر مورد للخام إلى آسيا ثاني أكبر مستهلك في العالم هذا العام، بعدما خسرت المملكة تلك المكانة لصالح روسيا في 2016.

وقال أحد المصدرين إن ارامكو ستورد الخام العربي الخفيف فائق الجودة لهواجين بما يسمح لشركة التكرير الصينية التي تسيطر عليها الدولة بإنتاج المزيد من النفتا لإنتاج البتروكيماويات.

ووفق لـ”رويترز” ، لم ترد ارامكو على طلب تعقيب جرى إرساله عبر البريد الالكتروني، في حين لم يتسن الاتصال بهواجين للحصول على تعقيب. وتتبع هواجين مجموعة نورينكو العسكرية الصينية.

وتبحث ارامكو اكبر شركة مصدرة للخام في العالم عن سبل جديدة لبيع المزيد من الخام للصين من خلال عرض شحنات فورية وشروط ائتمانية أفضل.

ومن الممكن أيضا أن تبدأ ارامكو بتوريد الخام لشركة هوي تشو للتكرير المملوكة لسي.إن.أو.أو.سي الصينية بعد توسعة من المتوقع أن تكتمل في الربع الثاني.

وتدير هواجين مصفاة لتكرير النفط في بانجين بإقليم لياونينج بطاقة تكرير تصل إلى ستة ملايين طن سنويا ومصنعا للبتروكيماويات في بانجين أيضا ينتج 700 ألف طن من الإيثيلين سنويا بحسب إعلان من وحدتها المدرجة نورث هواجين للصناعات الكيماوية.