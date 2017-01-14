في طلعتك طيب.. فرحنا نهنيك

شارك عبر واتساب

صاحب السمو الملكي الأمير: عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز

اجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز جراحة عاجلة قررها الأطباء وبحمد الله تعالى نجحت العملية.. وقد قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز هذه القصيدة شاكراً الله سبحانه وتعالى ثم محبي سموه الذين أحاطوه بالدعاء والصحة والعافية وتقول القصيدة:

الحمد لله… يا فخرنا بالسلامه

عسى الولي يا بوي يحفظك ويشفيك

في شوفتك عقب التعب بان ابتسامه

بانت على وجهك.. عسى ما تخليك

في وعكتك .. ليل الكرى ما انامه

تسهر عيوني يا بوفيصل تحاتيك

في وجهك الطاهر.. حب وكرامه

وفي طلعتك طيب.. فرحنا نهنيك

يا بو اليتاما.. يا حفيد الزعامة

حبكم لهم علاك وربي معليك

نسل الملوك أهل السطر والشهامة

اخوان نوره والأسامي اساميك

والحمد لله … يا سندنا بالسلامة

حمده وشكره يوم ربي معافيك