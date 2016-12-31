في عيده التسعيني بالجوهرة .. العميد يحرج أتلتيكو مدريد

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جدة- أحمد إلياس

حققق فريق أتيلتكو مدريد الأسباني فوزاً صعباً على منافسه فريق الاتحاد ضمن احتفالية عميد الأندية السعودية بمرور (٩٠) عاما على تأسيسه، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة بثلاثة أهداف لهدفين .

قدم الاتحاد مباراة كبيرة وشاطر النادي الأسباني السيطرة الميدانية، وتفوق في شوط المباراة الأول، وكان أتليتكو مدريد قد تقدم بهدف عن طريق لاعبه خوان فيران في الدقيقة (٢٣)، بعدها بدأت خطورة الاتحاد وتخلى عن تحفظه ليسجل التعادل في الدقيقة ( ٤٤) عن طريق اللاعب محمود كهربا،

قبل ان يتقدم بهدف العكايشي في الدقيقة (٤٥) لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين لهدف ، وفي الشوط الثاني فرض فريق أتيلتكو مدريد الأسباني سيطرته الميدانية،

وتفوق بالخبرة والإمكانيات فسجل التعادل مع الدقيقة (٦٣) عن طريق المهاجم الكبير فرناندو توريس من ركلة جزاء قبل أن يضيف اللاعب خوسي ماريا هدف التفوق مع الدقيقة (٧١) من عمر اللقاء إثر رأسية استقرت في مرمى عساف القرني .