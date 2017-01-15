في فروسية جدة.. الأمير عبد العزيز بن أحمد يفوز بكأس الشربتلي والسراني يفوز بالسيارة

جدة- عبدالهادي المالكي

رعى السيد سيف الله محمد عبد الله شربتلي المدير التنفيذي لشركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة الحفل الثالث عشر لسباقات نادي الفروسية بمحافظة جدة، وذلك بحضور رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء النادي، ومحبي وعشاق رياضة الفروسية؛ حيث قدمت جوائز لهذا الحفل- كأس وسيارة ودروع- من شركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة .بدأ الحفل في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتكون من ستة أشواط كانت ىنتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول : إنتاج لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر المسافة 1400م درع شركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة

وفاز بهذا الشوط الجواد الصروم، لأبناء سليمان زعل العطوي.

الشوط الثاني :للخيل المستوردة مفتوح الدرجات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1400م، درع شركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة

وفاز بهذا الشوط الجواد لامساس للشريف فيصل بن هزاع العبدلي.

الشوط الثالث :لخيل الإنتاج مفتوح عمر 4 سنوات فقط مواليد 2013م، المسافة 1600م، درع شركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة،

وفاز بهذا الشوط الجواد شبل النبوان لثنيان بن ناصر بن عبد الله الشنبري.

الشوط الرابع : للخيل العربية إنتاج ربحت من 0-3 سباقات، عمر 3 سنوات، وأكثر المسافة 1600م، جائزة النادي التقديرية.

وفاز بهذا الشوط الجواد غالي الخالدية لمربط عذبه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز.

الشوط الخامس : لخيل الإنتاج مفتوح لجميع الدرجات عمر 4 سنوات، وأكثر المسافة 1600م سيارة شركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة

وفاز بهذا الشوط الجواد لهاد لاسطبل جياد المدينة.

الشوط السادس : للخيل العربية، مفتوح الدرجات، عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م، كأس شركة محمد عبد الله شربتلي المحدودة.

وفاز بهذا الشوط الجواد شارق الخالدية لمربط عذبه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز.

كما قام رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي الشريف هزاع بن شاكر العبدلي بتكريم الطالب محمد بن ثنيان الشنبري الشريف؛ لحصوله على المركز الاول عالمياً، والطالب مشعل فايز السواط لحصوله على الركز الثاني عالمياً في بطولة مسابقة الرياضيات الذهنية التي أقيمت في كوريا الجنوبية، كما قام رئيس اللجنة التنفيذية بتكريم مدير مدرسة الأندلس الأهلية ومدرس الطالبين الأستاذ طارق إبراهيم أبو حسن على ما قاما به من عمل مخلص انعكس على الطلاب بشكل مثمر .