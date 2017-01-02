في فروسية جدة.. البطان يفوز بكأس وزارة الداخلية

شارك عبر واتساب

جدة – عبدالهادي المالكي

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد وزير الداخلية، رعى معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية الحفل الحادي عشر من سباقات نادي الفروسية بمحافظة جدة على كأس ودروع وزارة الداخلية، وذلك بحضور الشريف هزاع بن شاكر العبدلي رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي، وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة وعدد من رجال الأعمال وأعيان جدة. وتكون الحفل من ستة أشواط، كانت نتائجها كالتالي:

الشوط الأول: على درع وزارة الداخلية،وفاز بهذا الشوط الجواد الراشي لأبناء عبد الله بن سعيد باسنبل.

الشوط الثاني : على جائزة النادي التقديرية، وفازبهذا الشوط الجواد نجم هوفن لأبناء مويسان بن فاضي العتيبي.

الشوط الثالث: على درع وزارة الداخلية، وفازبهذا الشوط الفرس نجمة البراق لأبراهيم بن عوض الحازمي.

الشوط الرابع: على درع وزارة الداخلية، وفازبهذا الشوط الجواد لوكير لفايز بن بمحمد المطرفي.

الشوط الخامس :على درع وزارة الداخلية، وفازبهذا الشوط الجواد يالله التوفيق لفيصل سعد العوفي الحربي.

وفي نهاية الحفل قام الشريف هزاع بن شاكر العبدلي رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي، وأعضاء اللجنة التنفيذية

بتقديم درع تذكاري لمعالي الأستاذ محمد بن عبد الله الدايل المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لرعايته الكريمة كأس ودروع وزارة الداخلية، وقد حضر الحفل أعضاء النادي، وملاك الخيل، و جمهوركبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .