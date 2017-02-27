في فروسية جدة.. الجواد( المخطر) يحقق كأس عز الخيل

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جدة – عبدالهادي المالكي

حقق اسطبل أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، بطولة مستحقة في التصفيات التمهيدية لدورة كأس عز الخيل في نسخته ( 22 )، على مضمار نادي الفروسية بمحافظة جدة، وذلك من خلال الجياد المخطر ابن الفحل غيهب، والفرس أول المغيرات وصيفة البطل بنت الفحل أحرار في الشوط الرئيسي، حيث حقق الجواد المخطر الكأس في الشوط السابع، والمخصص لخيل الإنتاج مفتوح (حصن وأفراس) من مواليد (2014) لمسافة 1600 م، تحت تدريبات المدرب الشاب الشريف خالد العبدلي وبقيادة الخيال عبد الله العضيب، وقد قطع الجواد المخطر مسافة هذا الشوط بزمن وقدره ( 1.51.50 ).

وكانت نتيجة باقي الأشواط على النحو التالي : الشوط الأول، وفاز به الجواد لؤي الخالدية لمحمد بن مهدي آل شكوان.

الشوط الثاني: شوط لخيل الجزيرة ( سعودية الأصل والمنشأ )، وفاز به الجواد مقداد الخالدية لمربط المعتزة.

الشوط الثالث: شوط (أفراس)، وفاز به الفرس بنت الرقبا، للمالك أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

الشوط الرابع: شوط مفتوح (حصن)، وفاز به الجواد نجم سعود للمالك تركي بن سعود القرشي.

الشوط الخامس: شوط مفتوح الدرجات لجياد أربع سنوات، وفاز به الجواد محفوظ الخير لأبناء عبد الله بن سعيد باسنبل.

الشوط السادس: شوط مفتوح (أفراس)، وفاز به الفرس نجمة أقولك لمحمد بن جميل فكهاني.