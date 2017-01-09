في فروسية جدة.. عبدالواحد بن عبيد وأبناء مطلق الرويزن يحرزون كأسي “التنفيذية وأبو داود”

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جدة – عبدالهادي المالكي

ضمن نشاطات نادي الفروسية بمحافظة جدة أقام النادي حفل سباقه الحفل الثاني عشر لهـذا الموسم 1438هـ ،على كأسي ودروع اللجنة التنفيذية وشركة إسماعيل أبوداود التجارية المحدودة؛ حيث رعى الحفل حسن أحمد الفضلي، وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء النادي ومحبو وعشاق رياضة الفروسية.وكانت الأشواط كالتالي:

الشوط الأول : وفاز به الجواد يعمر محمد بن مهدي آل شكوان.

الشوط الثاني : وفاز به الجواد السيف البتار لأبناء عبد الله بن سعيد باسنبل.

الشوط الثالث : وفاز به الجواد صدام الهناء لسلطان العزيزي المطيري.

الشوط الرابع : وفاز به الفرس نجمة البراق للمالك إبراهيم بن عوض الحازمي.

الشوط الخامس :وفاز به الفرس ثوله للمالك عبد الواحد عبد المحسن بن عبيد.

الشوط السادس : وفاز به الجواد براود رولر للمالك أبناء مطلق الرويزن.

وفي نهاية الحفل قام الشريف هزاع بن شاكر العبدلي رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي، بتقديم درع تذكاري للأستاذ حسن أحمد الفضلي ممثل شركة إسماعيل ابوداود التجارية المحدودة، لرعايته الكريمة كأس ودروع شركة اسماعيل أبوداود.

وقد حضر الحفل أعضاء النادي وملاك الخيل، وجمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .