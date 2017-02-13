في فروسية جدة.. نجود الخير تفوز بكأس وزارة الخارجية

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جدة – عبدالهادي المالكي

أهدت الفرس نجود الخير لأبناء عبد الله سعيد باسنبل، تحت تدريبات المدرب أحمد مكي، والخيال نايف العنزي، كأس وزارة الخارجية للفرس المميزة، في الشوط الرئيسي للحفل، والمخصص لخيل الإنتاج، مفتوح أفراس، عمر 4 سنوات وأكثر لمسافة 1600م. ونيابة عن الأستاذ جمال بكر بالخيور مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، قام بتسليم الكأس سعادة المستشار سامي بن جميل عبد الله، رئيس شؤون المراسم بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة لمدرب الفرس أحمد مكي.

وكانت نتيجة باقي أشواط الحفل على النحو التالي:

الشوط الأول : للخيل المستوردة مفتوح، عمر 3 سنوات وأكثر، لمسافة 2400م على درع وزارة الخارجية،وفاز به الجواد ستابيل زد للمالك أبناء هلال بن حسين السلمي.

الشوط الثاني : لخيل الإنتاج مفتوح عمر 4 سنوات وأكثر، لمسافة 2400م على درع وزارة الخارجية، وفاز به الجواد فخر الدين للمالك أنس اسماعيل ابوداود.

الشوط الثالث : لخيل الإنتاج ربحت من 0-3 سباقات عمر 4 سنوات وأكثر، مسافة 2000م على درع وزارة الخارجية،وفاز به الجواد سيف هاشم لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

الشوط الرابع : للخيل العربية إنتاج مفتوح، عمر 3 سنوات وأكثر، لمسافة 1600م على درع وزارة الخارجية، وفاز به الجواد نجمة البراق للمالك ابراهيم بن عوض الحازمي.

الشوط الخامس : لخيل الإنتاج لم تربح عمر 3 سنوات فقط مواليد 2014م لمسافة 1600م على جائزة النادي التقديرية، وفاز به الجواد رفيق التباريح للمالك الشريف سلمان بن عبد العزيز العبدلي.