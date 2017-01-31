في فروسية جدة .. نجود الخير تهدي باسنبل كأس وزارة الدفاع

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جدة – عبدالهادي المالكي

أهدت الفرس نجود الخير لأبناء عبد الله سعيد باسنبل، تحت تدريبات المدرب أحمد مكي والخيال نايف العنزي، كأس وزارة الدفاع، في الشوط الرئيسي للحفل والمخصص لخيل الإنتاج، مفتوح عمر 4 سنوات وأكثر، والمسافة 2000م، بعد منافسة قوية في هذا الشوط، قام بعدها ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، سعادة اللواء الركن المهندس زيد بن عبد العزيز الشغرود قائد المنطقة الغربية المكلف، قائد معهد الدفاع الجوي بتسليم الكأس للدكتور عبد الله باسنبل، بعدها قام الدكتور عبد الله سعيد باسنبل، والشريف وجدي عبد الله الأدريسي عضوا اللجنة التنفيذية بتقديم درع تذكاري من النادي، لسعادة قائد المنطقة بمناسبة رعايته لكأس ودروع وزارة الدفاع لهذا الموسم كما قام قائد المنطقة وعضوا اللجنة التنفيذية بتقديم درع للفارس الدولي عبد الله وليد شربتلي الذي أدى فقرات قفز استعراضية على العديد من الحواجز.

وكانت نتيجة باقي أشواط الحفل على النحو التالي، الشوط الأول : للخيل العربية إنتاج، وفاز به الفرس رفيعة الخالدية للمالك ماجد بن عبد الله العتيبي.

الشوط الثاني : لخيل الإنتاج لم تربح عمر 4 سنوات وأكثر، وقد حقق المركز الأول الفرس رياسة للمالك ثنيان بن ناصر الشنبري.

الشوط الثالث : للخيل العربية مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر، على كأس وزارة الدفاع، وقد حقق المركز الأول الجواد الراشي، للمالك أـبناء عبد الله بن سعيد باسنبل، وقام سعادة اللواء الركن المهندس زيد بن عبد العزيز الشغرود قائد المنطقة الغربية المكلف، قائد معهد الدفاع الجوي بتسليم الدرع للدكتور عبد الله باسنبل .

الشوط الرابع : لخيل الإنتاج مفتوح عمر 3 سنوات فقط ، وقد حقق المركز الأول الفرس أول المغيرات لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي، وقد قام سعادة اللواء الركن المهندس زيد بن عبد العزيز الشغرود قائد المنطقة الغربية المكلف قائد معهد الدفاع الجوي بتسليم درع وزارة الدفاع للمدرب الشريف خالد العبدلي .

الشوط الخامس : لخيل الإنتاج ربحت من 0-3 سباقات عمر 4 سنوات وأكثر، وقد حقق المركز الجواد فال خالد لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي.

وقد حضر الحفل عدد كبير من منسوبي القوات المسلحة بمختلف قطاعاته وأعضاء اللجنة التنفيذية، وأعضاء النادي، وجمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية.