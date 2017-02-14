في قراءة رقمية لبطل (جميل) المحتمل .. الهلال الأقرب والأهلي يحتاج لفزعة الآخرين

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جدة ــــ البلاد

مع نهاية الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل بدأت ملامح البطل تتضح من خلال انحصار المنافسة على الفوز بلقب الدوري بين الأربعة فرق الكبيرة؛ المتصدر الهلال، والوصيف الأهلي، وثالث الترتيب النصر، والرابع الاتحاد، حيث تبقى لكل فريق ثماني مباريات.

– ” البلاد” تقدم قراءة رقمية لمستقبل المنافسة

البداية كانت بالهلال المتصدر بـ44نقطة، جمعها من الفوز في 14 لقاء، والتعادل في 2، والخسارة في ،2 وتبقى له 24 نقطة أمام الخليج والاتحاد والفتح والرائد والأهلي والشباب والوحدة والنصر على التوالي. يحتاج منها الفريق لحصد 21 نقطة، ليحسم بها اللقب رسميا، حيث سيكون معها الفارق 5 نقاط ، وسيكون وقتها قد جمع 65 نقطة؛ حيث يمتلك اليوم في رصيده 44 نقطة، وعلى بعد أربع نقاط من وصيفه الأهلي، والذي سيلاقيه في الجولة 23 ، وهو مالا يستطيع أي من المنافسين كسره؛ حيث إن أقرب منافسيه الأهلي لا يستطيع تجاوز النقطة 64 حتى في حال فوزه في كل مبارياته.

– الأهلي هو الأكثر حظوظا بعد الهلال، والذي يحمل في رصيده 40 نقطة، جمعها من الفوز في 13 لقاء، والتعادل في لقاء، والخسارة في أربعة لقاءات، حيث يحتاج إلى الفوز في كل مبارياته أمام النصر والخليج والوحدة والباطن و الهلال والفيصلي والرائد والتعاون، ليعلن نفسه بطلا للدوري؛ شريطة فوزه على الهلال بفارق هدفين، وتعثر الهلال، ولو بالتعادل في أحد لقاءاته ليكون الأهلي وقتها، قد وصل للنقطة 64 ،والهلال يتوقف عند النقطة 63 يتوج معها الأهلي ويحافظ على لقبه،

ثالث المنافسين النصر والذي يحمل في رصيده 38 نقطه يحتاج الفوز في كل مبارياته أمام الأهلي والفيصلي والرائد والاتحاد والتعاون والباطن والشباب والهلال، ليصل للنقطة 62؛ شريطة خسارة الأهلي لثلاث نقاط، والهلال لسبع نقاط، وهو يعد أمر صعبا.

– الفريق الاتحاد يعد الأقل حظا بين الأربع فرق، لاسيما في حال عدم إعادة الفيفا لنقاطه المخصومة؛ حيث إن فوزه باللقب يحتاج لكسب كل لقاءاته أمام الشباب والهلال والباطن والنصر والقادسية والاتفاق والفيصلي والفتح، ليصل للنقطة 62؛ شريطة خسارة الهلال لسبع نقاط، والأهلي لثلاث نقاط، والنصر الخسارة أو التعادل أو الفوز على النصر بهدفين مع تعثر الأهلي والهلال كما ذكرنا سابقا، وهو أيضا ليس سهلا، حيث إن مصيره مرتبط بتعثر منافسيه الثلاثة،

أما في حال عودة نقاطه فسيكون الثاني بعد الهلال من حيث الحظوظ، حيث سيرتفع رصيده لـ41 نقطة، وفي حال فوزه بجميع مبارياته، يكون قد وصل للنقطة 65؛ مما يعني حاجته فقط لخسارة وحيدة للهلال دون النظر لنتائج المنافسين الآخرين؛ الأهلي والنصر، حتى لو كسبا كل مبارياتهما المتبقية .