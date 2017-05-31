في كأس العالم للشباب .. البرتغال تُقصي صاحب الأرض وفنزويلا تواصل المغامرة على حساب اليابان

إعداد- محمود العوضي

كانت جماهير كوريا الجنوبية تمني نفسها، بإنجاز تاريخي في كأس العالم تحت 20 سنة، التي تستضيفها، لكن مشوار أصحاب الضيافة توقف أمس، بعد الهزيمة أمام البرتغال في تشيونان. وفي المقابل، ظهر البرتغاليون في حلة جديدة تماماً، ليتقدموا إلى ربع النهائي على خلفية عروض مذهلة، بقيادة النجم الشاب زاداس الذي سجل ثنائية حاسمة. من جهتها، تغلبت فنزويلا على اليابان لتُخرج ممثل آسيا الآخر من المنافسة، ضامنة بذلك مواصلة مغامرتها في نهائيات كوريا الجنوبية 2017، التي ستبقى حاضرة في الأذهان، حيث تأهل منتخب فينتوتينتو لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه. لكن الأمر تطلب ساعتين – بعد تمديد المباراة- لتحقيق هذا الإنجاز، الذي جاء برأس الكابتن يانجيل هيريرا، الذي حافظ على حظوظ فريقه في مواصلة قصة النجاح الجميلة.

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