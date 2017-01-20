في كأس خادم الحرمين الشريفين.. الأهلي في استراحة الشعلة .. والاتحاد يخشى من صائد الكبار بحائل

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تقديم – أحمد إلياس

تتواصل مساء اليوم منافسات الدور (32) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بإقامة خمسة لقاءات يجمع اللقاء الأول فريق الأهلي بمنافسه فريق الشعلة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة، وفي اللقاء الثاني يستضيف فريق الطائي فريق الاتحاد على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، بينما يواجه فريق الفيصلي نظيره فريق الجيل على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة ، ويحل فريق التعاون ضيفاً على فريق النجوم، على ملعب مدينة استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، ويلتقي فريق الصفا بفريق القادسية على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة .

الأهلي & الشعلة

يلتقي فريق الأهلي نظيره فريق الشعلة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.10) مساءً، ويدخل الملكي المواجهة وهو في وضع فني جيد، ومرشح لتجاوز الشعلة واكتساحه والوصول للدور المقبل في البطولة،التي يحمل لقبها، ويعتمد السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي على قائد الفريق تيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان المؤشر، واللاعب اليوناني فيتفا، وفي الهجوم يركز على الهداف عمر السومه،‘ وفي المقبل يدخل فريق الشعلة اللقاء؛ من أجل تحقيق مفاجأة، ستكون من العيار الثقيل في البطولة، ويسعى مدربه فريد بلقاسم في اكتساب الخبرة والاحتكاك من مواجهة اليوم مع أحد أقوى الأندية السعودية، وسيعتمد على اللاعبين عبدالله الطفيل ومسفر البيشي وبرج معوضة، وفهد المنيف .

الطائي & الاتحاد

يستضيف فريق الطائي فريق الاتحاد على ملعب استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل، في مواجهة تنطلق الساعة (3.50) عصراً، ويسعى فريق الطائي الملقب بصائد الكبار في إعادة أمجاده أمام الفرق الكبيرة في بطولات الكؤوس، ويعتمد عمرو أنور مدرب فريق الطائي على اللاعبين سطان الشمري وسليمان الشمري وليناردو ألفيس، والأردني براء مرعي ، وفي الطرف الآخر يدخل الاتحاد اللقاء، وهو الأكثر ترشيحاً للوصول للدور الثاني رغم الغيابات في صفوفه، وسيعتمد خوسيه سييرا مدرب فريق الاتحاد على اللاعبين أحمد عسيري وبدر النخلي وعدنان فلاته وجمال باجندوح، والمميز فهد الأنصاري دينمو الفريق الاتحادي، وصانع الألعاب المميز كارلوس فالديفيا، واللاعب فهد المولد في حال مشاركته .

الفيصلي & الجيل

يواجه فريق الفيصلي فريق الجيل على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة المجمعة، في مواجهة تنطلق الساعة (3.35) عصراً، ويدخل أصحاب الأرض والجمهور- فريق الفيصلي- اللقاء وهو الأكثر جاهزية وخبرة من منافسه، ويعتمد تومسيلاف إيكوفيتش مدرب فريق الفيصلي على اللاعبين سلطان البيشي وأيغور روسي، وفواز فلاته، وسام السويد والكرواتي مالوتشا ، وفي الجانب الآخر يلعب فريق الجيل، وكله أمل في الوصول لدور الستة عشر، خاصة أنه لا يواجه أحد الفرق الكبار في دوري المحترفين، ويركز مدرب الجيل عليوي الغنام على اللاعبين محمد الخميس وأكرم هوسه والمميزين عبدالفتاح آدم ودوجلاس ديسلفا .

النجوم & التعاون

يحل فريق التعاون ضيفاً على نظيره فريق النجوم في مواجهة يستضيفها ملعب مدينة استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، في مواجهة تنطلق الساعة (5.55) مساءً. يخوض أصحاب الأرض والجمهور فريق النجوم اللقاء بأمل كبير للوصول لأدوار متقدمة من بطولة كبيرة، تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، ويعتمد مدرب فريق النجوم على اللاعبين زكريا المقهوي وبندر العنزي وفيصل مجرشي وخالد العبود وصادق حجي الأحمد وأحمد بوعبيد ، وفي الطرف الآخر يدخل فريق التعاون سكري القصيم اللقاء بعد عودته من معسكره الأخير بمدينة العين الإماراتية، ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو وطلال العبسي وأحمد الزين، والسوري جهاد الحسين ونايف موسى، ويركز في الهجوم على اللاعب محمد الصيعري، ولم تتحدد بعد مشاركة النجم الكبير الروماني سان مارتن .

الصفا & القادسية

يلتقي فريق الصفا فريق القادسية على ملعب استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مواجهة تنطلق الساعة (7.15) مساءً، في ديربي شرقاوي خلال منافسات الدور (32) من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويلعب الصفا اللقاء؛ من أجل تحقيق فوز تاريخي ومعنوي على القادسية، في البطولة الأغلى، وسيعتمد أدهم السلحدار مدرب فريق الصفا على اللاعبين عبدالمجيد حدادي، ويحيى غروي وقصي خنزري وحسن آل سليم وحسين آل محسن ، وفي الجانب الآخر يلعب القادسية اللقاء، وهو يخشى حماس المنافس الجار، ويعتمد مدرب القادسية أنجوس، على فيصل مسرحي في حراسة المرمى، ودفاعياً على عبدالرحمن العبيد ومحمد خبراني، وفي الوسط على اللاعب المميز تياجو ونايف هزازي ومتعب النجراني وحسن العمري، والمهاجم بيسمارك فيريرا، ولم تتحدد مشاركة اللاعب الكويتي أحمد الظفيري المنتقل حديثا لبني قادس .