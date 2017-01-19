في كأس خادم الحرمين الشريفين.. العالمي في مطب الفيحاء .. وشيخ الأحساء يستضيف العروبة

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تقديم – أحمد إلياس

تستأنف مساء اليوم منافسات الدور (32) لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بإقامة أربعة لقاءات، يجمع اللقاء الأول فريق النصر بمنافسه فريق الفيحاء على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويلتقي فريق هجر بخصمه فريق العروبة على ملعب مدينة استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، ويستضيف فريق وج فريق الشباب على ملعب استاد مدينة الملك فهد بن عبدالعزيز الرياضية بالحوية، ويواجه فريق النهضة نظيره فريق نجران على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام .

النصر & الفيحاء

يستضيف فريق النصر فريق الفيحاء على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز في مباراة تنطلق الساعة (7.50) مساء، ويعتمد الكرواتي زوران مدرب النصر على اللاعبين عمر هوساوي وخالد الغامدي وإبراهيم غالب واللاعبين الشباب القادمين بقوة سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري، ويحيى الشهري في حال مشاركته، وأحمد الفريدي و المهاجم حسن الراهب ،

وفي الطرف الآخر يلعب فريق الفيحاء المباراة الصعبة على أمل الحضور الفني المشرف أمام وصيف النسخة الماضية من البطولة، وسيعتمد الحبيب بن رمضان مدرب فريق الفيحاء على اللاعبين عبدالكريم الجرادة وعبدالإله الفهد وصانع الألعاب إبراهيم الشهري، وبكر فلاته، وفي الهجوم على اللاعب محمد المنقاش .

هجر & العروبة

يلتقي فريق هجر بنظيره فريق العروبة على ملعب مدينة استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بمحافظة الأحساء، في مواجهة تنطلق الساعة (3.20) عصراً، ويدخل أصحاب الأرض والجمهور شيخ الأحساء اللقاء على أمل كبير، خاصة أنه يعرف المنافس جيداً من خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، ويعتمد التونسي جمال بلهادي مدرب فريق هجر على اللاعبين أحمد الخاطر وخالد البركة وأسامة الخلف ورياض البراهيم وعبدالرحمن الحريب وعبدالرحيم الدباس،

وفي الهجومعلى اللاعب نابي سوماه ، وفي الجانب الآخر يلعب فريق العروبة المباراة من أجل الوصول لدور الستة عشر، والحضور مجدداً للأضواء، ويعتمد الفريق العرباوي على اللاعبين أحمد الجيزاني ومحمد الشمري وعلي الزبيدي ومشرف الرويلي وماركو أنطونيو، وفي الهجوم على محمد العنزي .

وج & الشباب

يواجه فريق وج فريق الشباب على ملعب استاد مدينة الملك فهد بن عبدالعزيز الرياضية بالحوية، في مواجهة تنطلق الساعة (4.00) عصراً، ويسعى فريق وج لإحداث مفاجأة من العيار الثقيل، والاستفادة من ظروف منافسه الفنية والمعنوية، في ظل الأزمات التي يعيشها الفريق الشبابي، وسيعتمد فريق وج المدعوم اليوم بجمهور الطائف على اللاعبين نواف العوفي وريان البقمي وعبدالوهاب الزهراني ووصل الله الذويبي وخالد الزايدي، والروماني بيتر يسور فوينيا ،

وفي الطرف الآخر يلعب فريق الشباب المباراة وهو الأكثر ترشيحاً للفوز، وسيعتمد مدرب الفريق الشبابي الوطني سامي الجابر على اللاعبين الجزائري جمال بلعمري، والأرجواني سبيستيان ريباس وسلطان الدعيع وعبدالله الفهد وعبدالمجيد الصليهم وهتان باهبري، وفي الهجوم على المهاجم الجزائري بن يطو.

النهضة & نجران

يحل فريق نجران ضيفاً على منافسه فريق النهضة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة تنطلق الساعة (5.55) مساءً، ويسعى فريق النهضة لتخطي عقبة نجران، والوصول للدور المقبل من البطولة الغالية، وسيعتمد فريق النهضة على اللاعبين تركي السفياني وخالد المغربي وجابر الزيادي وعايض السهيمي ومحمد السبيعي ومشاري الجريبي ،

وفي الجانب المقابل يخوض مارد الجنوب فريق نجران اللقاء؛ سعيا لاستعادة كبريائه ومنافسته ومقارعته للكبار عبر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ويعمل لتخطي النهضة اليوم، والوصول لدور الستة عشر. وسيعتمد التونسي زهير اللواتي مدرب فريق نجران على اللاعبين سامي هوساوي وسعيد آل حمسل وأحمد السهيل ومحمد باعظيم وعائل حقوي وإبراهيم آل حترش، والنجم الأردني مصعب اللحام .