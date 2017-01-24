في كأس خادم الحرمين الشريفين.. الهلال يتخطى الوحدة ويتأهل لدور8

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الرياض- البلاد

تأهل فريق الهلال إلى دور الثمانية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد تغلبه على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن دور الـ 16 من المسابقة.

سجل للهلال محترفه ليو هدفين في الدقيقتين 15 و 50 ، وياسر القحطاني بالدقيقة 41 من ضربة جزاء ،

فيما سجل هدفي الوحدة مختار فلاتة، ومهند فارسي في الدقيقتين 65 ، 87 ، وبذلك يواجه في الدور المقبل الفائز من مباراة النهضة والنصر.