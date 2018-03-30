في لقائه الشهري مع الجماهير الرياضية.. تركي آل الشيخ : لا أحد يستطيع إبعاد خالد بن عبدالله وخبر سار عن نور قريبا

متابعة ـ على الغامدي

كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ في لقائه الشهري مع الجماهير الرياضية عبر حسابه الرسمي في تويتر أن الاستشاري انتهى من عمله في ملعب الأمير عبدالله الفيصل وأن المقاول سيبدأ العمل في شهر 6 المقبل مؤكدا أن الطاقة الاستيعابية للملعب ستزيد من 17 إلى 25 ألفا وستكون هناك بوكسات مؤكدا أنهم يعملون على تواجد ملاعب بدون مضمار وربط بيع التذاكر الكترونيا بالهوية الوطنية وجواز السفر للقادمين من الخارج.

ونفى أن يكون هناك نية لحل معضلة الهجوم في المنتخب بالاتجاه للتجنيس وأنه لا يتدخل في عمل مدرب المنتخب لكنه يرشح عبدالله الحمدان وعبدالفتاح آدم لقيادة هجوم الأخضر في المونديال قائلا إن اللاعب السعودي لا يملك ثقافة الاحتراف ومؤكدا أن مباراة الأهلي وأحد في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين من الصعوبة أن تقام على ملعب الجوهرة لانشغال الملعب بمنافسات WWE وأنه سيكون أول الحاضرين لـ WWE قائلا أن عدد الأندية سيزيد مستقبلا وأنه بدءا من الموسم القادم سيكون هناك ستة لاعبين أجانب في الملعب ولاعب احتياط واعدا بأن تكون البطولة العربية حدثا للتاريخ مؤكدا أن الأمير خالد بن عبدالله ابتعد عن الوسط الرياضي برغبته ولا يستطيع أحد إبعاده مختتما حديثه بأنه وقريبا سيكون هناك خبر سار عن محمد نور.