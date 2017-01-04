في مقدمتهم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة .. آل الفضل وآل البترجي يستقبلون المعزين في فقيديهم

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متابعة وتصوير- عبدالهادي المالكي

استقبل آل بترجي وآل الفضل مساء أمس جموع المعزين من الأمراء ورجال الأعمال والسفراء والمواطنين، في أول أيام العزاء في فقيديهم أحمد ومحمد سعود عبدالوهاب الفضل اللذين لقيا حتفيهما في العمل الإرهابي بمدينة اسطنبول في تركيا.

وتلقى المهندس صبحي بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في منزله بجدة العزاء من جموع المعزين وفي مقدمتهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان العبدالله الفيصل والسفير محمد طيب مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي والأستاذ عبدالله العمري مدير فرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة ومعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي السابق، والدكتور عبدالله مناع، ورجال الأعمال أحمد حسن فتيحي و صالح التركي وأحمد الحمدان، ومدير عام مؤسسة البلاد للصحافة والنشر الأستاذ عبدالحفيظ قاري والأستاذ احسان طيب رئيس هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية سابقا والقنصل الفرنسي والتركي وجموع غفيرة من اقرباء وأصدقاء ومحبي ذوي المتوفين.

واستقبل جموع المعزين أيضاً سعود الفضل والد الفقيدين وشقيقهما عمر الفضل والدكتور مكارم بترجي وسلطان بترجي وحمزة بترجي.