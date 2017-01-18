في مونديال العالم لكرة اليد .. بدلاء أخضر اليد يخسرون أمام ألمانيا

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روان – المنسق الإعلامي

تغلب المنتخب الألماني لكرة اليد على منتخبنا الوطني 38-24 ، ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في فرنسا.

لعب المدرب نيناد بالبدلاء الذين قدموا مستوى جيداً وذلك لإراحة اللاعبين الأساسين لما تبقى من مباريات في المجموعة؛ سواء أمام المجر أو تشيلي،

واستطاع اللاعب محمد الزاير تسجيل 7 أهداف، ومحمد العباس 6 أهداف، وحسن الخضراوي وعبدالعزيز سعيد 4 أهداف لكل منهما لتسجل السعودية أعلى رقم لها في مرمى ألمانيا طوال مواجهات المنتخبين بواقع 24 هدفاً، فيما كان أفضل رقم سابق 19 هدفاً ، وتغلبت بولندا على اليابان 26-25 .

وقد أكد رئيس بعثة المنتخب محمد المنيع، أن الخسارة من ألمانيا لم تقلل من حظوظ الأخضر في بلوغ الدّور الثاني من المونديال ،

مشيراً إلى أن النتيجة لم تكن مفاجئة لهم في ظل الفوارق الفنية بين المنتخبين، لا سيما أن اللاعبين البدلاء قدموا أمام ألمانيا “أحد المرشحين للقب ” مستوى مميزا، سيكون دافعاً لهم لمواصلة تلك المستويات في البطولة “.

وأضاف المنيع: “هدفنا في مباراة تشيلي الفوز بفارق 4 أهداف لتحقيق هدفنا وهو التأهل للدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة اليد السعودية، وهو إنجاز بحد ذاته وما نطمح إليه اذا ما نجحنا في تحقيق ذلك “.