في مونديال اليد بفرنسا .. أخضر اليد يخسر من الأرجنتين ويواجه تونس على المركز 19

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جدة – البلاد – وكالات

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد من الأرجنتين بنتيجة 24 – 22 أمس في المباراة الفاصلة على المركز 17 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بفرنسا، في إطار منافسات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 20 .

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه بنتيجة 10 – 8 ، كما واصل المنتخب الوطني الأداء القوي في الشوط الثاني،

وكان ندا قويا للفريق الأرجنتيني معظم فترات اللقاء، الذي انتهى لصالح المنتخب الأرجنتيني بفارق هدفين .

وبذلك يلتقي منتخب اليد مع نظيره التونسي في مواجهة عربية فاصلة على المركز التاسع عشر ، فيما يلتقي منتخب الأرجنتين في مباراة تحديد المركز 17 مع نظيره البولندي.