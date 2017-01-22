في مونديال اليد بفرنسا .. قبضة الأخضر تقابل الأرجنتين رغبة في المركز 17عالميا

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برست-المنسق الإعلامي

يلتقي اليوم أخضر اليد الاول نظيره الأرجنتيني في مدينة برست الفرنسية في مواجهة تحديد المراكز من 17 الى 20، ضمن مونديال اليد بفرنسا.

ويسعى أخضر اليد لإنهاء مشاركته بتحقيق المركز الـ 17 وتعويض خسارته بالصعود إلى دور الـ 16 ، حيث سيقابل في حال انتصاره الفائز من مواجهة تونس وبولندا .

وفي حال تجاوزت الكتيبة السعودية الأرجنتين يحقق الأخضر مكتسبا جديدا بالتقدم خطوة لتحقيق أفضل مركز في تاريخه، مقارنة مع المركز الـ 19، أفضل مركز تحقق مرتين أعوام 2003 و 2013 في المشاركات السبع الماضية، التي بدأت من 1997.

ويقابل أخضر اليد منتخبا متمرسا، فهو يشارك للمرة الحادية عشرة على التوالي، بعد أول تأهل تاريخي عام ،1997 ويعتبر المركز الـ 12 أفضل مركز تحقق للأرجنتين في الأعوام 2011 و 2015.