في ندوة (كيف نكون قدوة) بجامعة المؤسس.. د. اليوبي يتحدث عن دور الجامعات في غرس قيم الانتماء

شارك عبر واتساب

جدة – محمد حامد الجحدلي

رعى معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن عبيد اليوبي صباح أمس الملتقى الجامعي تحت عنوان (كيف نكون قدوة)، والذي اشتمل على العديد من الفقرات التي نالت استحسان الحضور من رجال الفكر والإعلام بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، كما اقيم معرض على هامش الملتقى في معهد اللغة الانجليزية في جناح تميز بالتنظيم وحسن الإعداد، وتناول الدكتور اليوبي في كلمته، دور الجامعات في غرس قيم الانتماء من خلال نماذج القدوة، حاثاً الطلاب على الاقتداء بهذه النماذج، مثنياً على توجهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وأوضح في كلمته أن الجامعة شريك استراتيجي في نشر الوعي الثقافي،

مؤكداً على جهود معالي وزير التعليم الدكتور محمد العيسى في بناء فكري لدى طلاب الجامعات السعودية، واختتم الدكتور اليوبي كلمته بقوله: بالرغم من تشعب وسائل التواصل وما صاحبها من سلوكيات خاطئة، إلا أن أبناءنا الطلاب حريصون على الاقتداء برجال الفضيلة، واضعون مصلحة الوطن في أولى اهتماماتهم.