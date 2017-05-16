في نصف نهائي أبطال آسيا.. صافرة عراقية تضبط لقاء الملكي والأهلي الإماراتي
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جدة- البلاد
أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري الأبطال بين فريقي أهلي جدة، وضيفه الأهلي الإماراتي، إلى طاقم تحكيم عراقي. ومن المنتظر أن تجرى المباراة، يوم 24 مايو الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. ويتألف الطاقم التحكيمي العراقي، من علي صباح حكم ساحة، ومساعديه أمير داود، وحيدر عبد الحسن، وزيد ثامر حكماً رابعاً. يذكر أن علي صباح، قاد مؤخراً مباراة فريقي جوانزو الصيني، وسامسونج الكوري الجنوبي، التي أقيمت، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا.
التصنيف: الرياضة
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