في نصف نهائي أمم أفريقيا.. الفراعنة في مواجهة الخيول البوركينية
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إعداد- محمود العوضي
تترقب الجماهير العربية عامة ، والمصرية خاصة ، لقاء اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا في الجابون ، والذي سيجمع المنتخب المصري مع نظيره بوركينا فاسو الملقب : ” بالخيول “، ويسعى الفراعنة للوصول للنهائي الذي غابوا عنه لثلاث دورات متتالية، ويعتمد المدرب هيكتور كوبر على عصام الحضري في حراسة المرمى، وعلى أحمد حجازي صخرة الدفاع، وربما يدفع بمحمد عبدالشافي بعد تماثله للشفاء كظهير أيسر، وفي الوسط يعود محمد النني ، بعد أن وضح تأثير غيابه في اللقاء الماضي أمام المغرب، فيما سيكون محمد صلاح الورقة الرابحة للمصريين ، بجانب محمود كهربا الذي وضح تأثيره في اللقاءات التي شارك فيها، وآخرها إحرازه لهدف الصعود أمام المغرب.يذكر أن الجماهير المصرية والنقاد قد طالبوا كوبر بالاعتماد على رمضان صبحي ومحمود كهربا كأساسيين، خاصة كهربا لدوره البارز في لقاءي غانا،والمغرب، وباتت الجماهير تطلق عليه ” كهربا أشعل ميادين أفريقيا”.
الوسوم:الفراعنة والخيول البوركينية
التصنيف: الرياضة
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