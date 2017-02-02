في نصف نهائي أمم أفريقيا بالجابون .. غانا والكاميرون في مواجهة نارية للعبور للنهائي
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إعداد- محمود العوضي
يلتقي فريق الكاميرون وغانا في مباراة نصف الهائي الثانية، لكأس إفريقيا للأمم 2017 الجارية في الفترة الحالية في الجابون،وهو اللقاء الذي سيجمع الفريقين على أرضية ملعب فرانسفيل،والذي يبحث من خلاله كلا الجانبين على تحقيق التأهل إلي المباراة النهائية من البطولة الإفريقية. تجدر الاشارة إلى أن منتخب غانا تمكن من تجاوز الدور الماضي من البطولة، بعد الفوز على الكونغو بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي المقابل تأهل المنتخب الكاميرون بعد التغلب على السنغال بضربات الترجيح.
التصنيف: الرياضة
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