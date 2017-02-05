في نهائي أمم أفريقيا بالجابون.. الفراعنة والكاميرون يتصارعان على زعامة القارة السمراء

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إعداد- محمود العوضي

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم. تقام المباراة علي ملعب لاميتيه في العاصمة الجابونية ليبرفيل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية بعد الفوز علي بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي من بطولة الأمم الإفريقية بنتيجة 4/3 بضربات الترجيح، وذلك بعد تعادله مع بوركينا فاسو في مجموع الأشواط بنتيجة 1/1 في مباراة مثيرة من حيث القوة البدنية والهجمات التي قادها المنتخب البوركيني، ولكن ذكاء المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قاده للوصول إلي ضربات الترجيح التي استطاع الحارس المخضرم عصام الحضري صاحب الـ 44 عاماً أن يتصدى لركلتين؛ ليصعد المنتخب المصري إلي المباراة النهائية.

بينما تأهل منتخب الكاميرون، بعد تغلبه علي منتخب النجوم السوداء “غانا” في مباراة قوية من الطرفين. انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استطاع منتخب الكاميرون تسجيل هدفين، ليصعد إلى المباراة النهائية لملاقاة الفراعنة.

جدير بالذكر أن المنتخبالمصري يعاني من غيابات كثيرة؛ بسبب الإصابات والإيقاف، فهناك اللاعب محمد النني الذي سوف يغيب لإصابته بإجهاد في عضلة السمانة، ولكن طلب المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر من الجهاز الطبي سرعة التأهيل للاعب، للدفع به في المباراة النهائية مع منتخب الكاميرون.

يذكر أن اللاعب محمد عبد الشافي الجناح الأيسر لمنتخب مصر قد أصيب في مباراة مصر مع أوغندا، كما أن اللاعب محمود كهربا قد يغيب عن نهائي أمم إفريقيا للإيقاف، بعد حصوله علي الإنذار الثاني في المباراة السابقة، بالإضافةاللاعب مروان محسن الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة المغرب، وكذلك أحمد المحمدي الذي يعاني من الإجهاد.